 من هي اقدم أسيرة والطفلة الوحيدة داخل سجون الاحتلال ؟

أصدر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأثنين 17/4/2023 أبرز المعطيات عن الأسيرات القابعات في سجن (الدامون) .
حيث قال ان "31"أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ ، من بينهنّ طفلة وهي نفوذ حمّاد.
وفيما يلي المعطيات :
•أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، وهي محكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا.
•أعلى الأحكام صدرت بحقّ الأسيرات: شروق دويات، وشاتيلا ابو عيادة المحكومتان بالسّجن لـ(16) عاماً، وميسون موسى لمدة (15) عامًا، وعائشة الأفغاني لمدة لـ(13) عاماً.
•ومن بين الأسيرات: أسيرتان معتقلات إداريًا وهما: رغد الفني، وروضة ابو عجمية.
•أصعب الحالات من بين الجريحات، الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.
•من بين الأسيرات الأسيرة عطاف جرادات من جنين، وهي أمّ لثلاثة أسرى وهم (عمر، وغيث، والمنتصر بالله) جرادات.
•غالبية الأسيرات المحكومات أحكامًا عالية من القدس