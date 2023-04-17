 من هي أقدم أسيرة والطفلة الوحيدة داخل سجون الاحتلال ؟

أصدر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين 17/4/2023 أبرز المعطيات عن الأسيرات القابعات في سجن (الدامون) .

حيث قال إن "31"أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ ، من بينهنّ طفلة وهي نفوذ حمّاد.

وفيما يلي المعطيات :

•أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، وهي محكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا.

•أعلى الأحكام صدرت بحقّ الأسيرات: شروق دويات، وشاتيلا ابو عيادة المحكومتان بالسّجن لـ(16) عاماً، وميسون موسى لمدة (15) عامًا، وعائشة الأفغاني لمدة لـ(13) عاماً.

•ومن بين الأسيرات: أسيرتان معتقلات إداريًا وهما: رغد الفني، وروضة ابو عجمية.

•أصعب الحالات من بين الجريحات، الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.

•‏من بين الأسيرات الأسيرة عطاف جرادات من جنين، وهي أمّ لثلاثة أسرى وهم (عمر، وغيث، والمنتصر بالله) جرادات.

•غالبية الأسيرات المحكومات أحكامًا عالية من القدس