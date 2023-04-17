اليوم الذكرى الـ19 لاستشهاد د. عبد العزيز الرنتيسي

يصادف اليوم الاثنين 17/4/2023 الذكرى ال19 لاستشهاد "اسد فلسطين" الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأبرز قادتها في فلسطين؛ حيث اغتالته طائرات "الأباتشي مع اثنين من مرافقيه في عام 2004 بسيارته أثناء سيره بمدينة غزة.

ذكرى استشهاد الرنتيسي تتوافق مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي كان يشارك في أبرز فعالياته .

محاولات اغتياله

في العاشر من حزيران (يونيو) 2003 نجا من محاولة اغتيالٍ نفّذتها قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك في هجومٍ شنته طائرات مروحية صهيونية على سيارته، حيث استشهد أحد مرافقيه وعددٌ من المارة بينهم طفلة.

وفي الرابع والعشرين من آذار (مارس) 2004، و بعد يومين على اغتيال الشيخ ياسين، اختير الدكتور الرنتيسي زعيماً لحركة "حماس" في قطاع غزة ، خلفاً للزعيم الروحي للحركة الشهيد الشيخ أحمد ياسين .

وإلى أقصى ما تمنّاه، ولطالما ردد الشهيد القائد الدكتور أنه يفضل الشهادة بطائرات "الأباتشي" الصهيونية، بدلاً عن الموت بمرض، فكان له ما أراد

17-4-2004م، طائرات حربية صهيونية من النوع التي أرادها القائد الرنتيسي، تستهدفه وعدد من مرافقيه، فاستشهد الدكتور الرنتيسي مع اثنين من مرافقيه، ليخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه يودع القائد المجاهد المؤسس في زفاف مهيب يليق به وبجهاده.