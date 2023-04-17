أسير من جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين 17 ابريل 2023: إن الأسير المجاهد محمد خالد حسن عامودي (43 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/04/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن 11 مؤبد بالإضافة إلى (20) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة وتوصيل استشهاديين أدت عملياتهم البطولية إلى قتل جنود صهاينة.

جدير بالذكر أن الأسير محمد عامودي ولد بتاريخ 15/05/1980م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.