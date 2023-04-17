الأوقاف بغزة تصدر موقفاً بشأن اجتماع صلاة العيد مع الجمعة

أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف بغزة اليوم الاثنين 17/4/2023 قراراً بشأن الموقف الشرعي من اجتماع العيد مع الجمعة.

وقال البيان المقتضب: إنَّ المؤمنَ مأمورٌ بالمحافظةِ على صلاتي الجمعة والعيد، وتعظيمُهما؛* لأنهما من شعائرِ الدين الظاهرةِ، قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].

وبين مجلس الاجتهاد الفقهي انه إذا اجتمعَ العيدُ معَ الجمعةِ، سقط وجوب صلاة الجمعة عمَّن صلَّى العيدَ علَى الراجحِ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ،* ويكونُ مخيّرًا بين أن يصليها جمعةً أو ظهرًا، فقَد وافق العيدُ يومَ جمعة زمنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فصلى العيد ورخّص في الجمعة، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: *(قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) [أبو داود: 1073]، ومعلومٌ أنَّ مِن مقاصِدِ شهودِ صلاتَي العيدِ والجمعةِ حصولَ اجتماعِ المسلمينِ، ويحصلُ ذلكَ بحضورِ صلاةِ العيدِ.

وأشارت إلى أنَّ هذهِ الرخصةَ خاصةٌ بالمأمومِ الذي شهدَ صلاةَ العيدِ،* أما مَن لم يشهدَ العيدَ منِ المأمومينَ فيلزمُهُ السعيُ لصلاةِ الجمعةِ،