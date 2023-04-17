فيديو: أسهل طريقة لعمل الكعك الفلسطيني الأساور مثل المحلات خطوة بخطوة

أسهل طريقة لعمل الكعك الفلسطيني الأساور مثل المحلات خطوة بخطوة، يقترب قدوم عيد الفطر السعيد، وتقترب معه طقوسه أيضاً، ومن أهم طقوس عيد الفطر السعيد، عمل كعك ومعمول العيد، وهي طقوس فلسطينية يُحييها الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن، إذ تتجمع السيدات في منازلهن مع ابنائهن وبناتهن لصنع كعك العيد في المنزل وتفوح رائحته في المنازل والحارات لتُعلن للناس عن قرب قدوم عيد الفطر السعيد، لذلك نرفق لكم طريقة عمل الكعك الأساور والمعمول في المنزل استعدادا لاستقبال عيد الفطر.

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين، في الغالب يفضلن سيدات البيوت عمل كعك ومعمول العيد في المنزل، بجمعة عائلية تساعدها بناتها وأولادها أو وجدوا، فهي في الغالب إن كان لديها وقت لذلك تثق كل الثقة في عملها أكثر من الجاهز في الأسواق والمصانع المختصة، لذلك منهن يبحثن عبر يوتيوب ومحركات البحث الأخرى عن أسهل طريقة لعمل كعك الأساور الفلسطيني، وهو ما سينشره فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة.

طريقة عمل الكعك الفلسطيني بالطحين هش وطري

طريقة عمل الكعك الفلسطيني بالطحين هش وطري، إذ نرفق في هذه الفقرة مقادير عمل الكعك بالطحين هش وطري، فما عليك إلا احضار 5 أكواب طحين، بياض 2 بيضة، ثم أحضري نصف كوب سمنة أو زبدة، وبعد ذلك اجلبي 2 كوب حليب دافئ، ثم 2 ملعقة كبيرة سكر، ثم ملعقة صغيرة ملح، ثم ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية، ثم معلقة صغيرة بيكنج بودرة، أما للوجه، أحضري ربع كوب حليب، وسمسم، صفار 2 بيضة.

طريقة عمل الكعك الفلسطيني بالطحين بالصور

طريقة عمل الكعك الفلسطيني بالطحين بالصور، أما فيما يتعلق بطريقة تحضير الكعك بالطحين هش وطري، عليك أن تحضري بولة كبيرة، وضع بها الحليب الدافئ، والسكر، والخميرة الفورية، وذوبي الخميرة والسكر جيدًا، ثم غطي الخليط، واتركيه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق تقريبًا، حتى يختمر، وبعد ذلك أضيفي الدقيق، والبيكنج بودر، وبياض البيض، والزبدة، والملح، واستمري في التقليب حتى تمام التجانس، واستمري في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة لينة، ومتماسكة، بعد ذلك احضري وعاء وادهنيه بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة في الوعاء، وغطيها، واتركيها تختمر لمدة ساعة تقريبًا، وبعد أن تختمر العجينة، قومي بتقطيعها إلى كور صغيرة، وابرميها ثم لفيها لتصنعي كعكة، وكرري عمل هذه الخطوة حتى تنتهي من صنع كعك العيد، ثم قومي بإحضار صينية، وادهنيها بقليل من الزيت، ورصي بداخلها الكعك، ثم غطي الصينية واتركي الكعك حتى يتخمر مرة أخرى، لمدة ربع ساعة، وأخيرًا، ادهني وجه الكعك بخليط صفار البيض مع الحليب، ثم رشي السمسم، ثم سخني الفرن من قبل، على درجة حرارة 200، واتركي الكعك لمدة ربع ساعة، ثم أخرجيه بعد تمام النضج.