الاحتلال يعتقل 4 صيادين من بحر رفح ويُصادر مركبين

اعتقلت زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم الاثنين 17 ابريل 2023، 4 صيادين من غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصادرت مركبين صيد.

وأفادت لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مراكب الصيادين في عرض بحر رفح، واعتقلت من على متنها واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

وأوضحت، أن زوارق الاحتلال طاردت مراكب صيد في عرض بحر رفح تزامناً مع إطلاق نار، ولم ترد تفاصيل أخرى عن حالة الصيادين المعتقلين.

يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تستهدف صيادي القطاع بشكل يومي إما بإطلاق النار المباشر ومحاصرتهم واعتقالهم ومصادرة مراكبهم وتمزيق شباكهم.