بالفيديو اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب بالخليل

اندلعت مواجهات، فجر الاثنين، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات مع القوات المقتحمة لمخيم العروب، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز الخانق صوب الشبان بكثافة.

وفي السياق، استهدف شبان بالزجاجات الحارقة برج عسكري تابع لجيش الاحتلال في شمال الخليل.

وتشهد قرى ومدن الضفة، مواجهات يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخير لمدنهم، حيث تقمع القوات المواطنين بعنف مستخدمة قوة السلاح، ما يسفر في معظم الأحيان عن وقوع اصابات، واعتقال شبان.