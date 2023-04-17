بالفيديو استهداف برج عسكري للاحتلال في الخليل وحاجزين في جنين وطولكرم

استهدف شبان فلسطينيون، فجر الاثنين، بالزجاجات الحارقة برج عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شبان استهدفوا هذا البرج عند مدخل مخيم العروب بعدد من الزجاجات الحارقة.

وفي سياق أخر، تمكن مقاومون من استهداف حاجز "الجلمة" في جنين، بـ"كوعين".

كما وأعلنت سرايا القدس – كتيبة عنبتا- وكتائب شهداء الأقصى، في بيان مشترك، "تمكن مجاهدو كتيبة عنبتا باستهداف حاجز عناب العسكري التابع للاحتلال شرق طولكم، في تمام الساعة 1:40 دقيقة بـعبوات ناسفة".

وأكد البيان، أن المجاهدين انسحبوا إلى مواقعهم بسلام.