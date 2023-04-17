سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 17-4-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية صباح اليوم الاثنين 17-4-2023 ، وفي هذه السطور يمكن لكافة الزائرين من التعرف على أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم علما ان فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري يقوم يوميا في اعداد مثل هذه المقالة ونضع فيها سعر المعدن الأصفر الثمين إذ أنه يتغير بين الحين والأخر لا سيما مع ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاضه وفيما يلي باقي التفاصيل :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 17-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 422,000، ومبيع: 425,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 425,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 422,000 ، مبيع: 425,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 425,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 431,000 ، مبيع: 434,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 434,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 434,000 ، مبيع: 436,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 436,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم 2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 474,286 وشراء 473,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 434,762 وشراء 433,714 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 415,000 وشراء 414,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 355,714 وشراء 354,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 276,667 وشراء 276,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 237,143 و شراء 236,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,750,286 وشراء 14,714,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,320,000 وشراء 3,312,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 474,285,714 و شراء 473,142,857 ليرة .



وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الاثنين 17-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .