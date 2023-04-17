القائد النخالة: المقاومة تستطيع الدخول في أي معركة مع الاحتلال مهما طال توقيتها

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، الأحد، أن المقاومة تستطيع الدخول في أي معركة مع الاحتلال مهما طال توقيتها، موضحًا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد التصعيد لذلك منع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وأكد النخالة، في حوارٍ يديره مقدمي برامج القنوات التلفزيونية العراقية بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "الإسرائيلي بدأ يشعر بتوازن القوى بفعل ميزان الردع التي فرضته المقاومة، ونحن على يقين بأن الكيان الإسرائيلي إلى زوال بفضل تضحيات محور المقاومة".

وقال الأمين العام: إن "عشرات الآلاف من صواريخ المقاومة تحيط بالكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان"، مشيرًا إلى أن المقاومة في الضفة الغربية وغزة وقوى المقاومة في المنطقة شكلت حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف النخالة: أن "كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية بدأت تشكل تهديد أمني على الاحتلال ومستوطنيه".

وشدّد على أن معادلة وحدة الساحات التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي تعني وحدة كل جبهات المقاومة في المنطقة.