القائد النخالة: الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 م
16 ابريل 2023
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية.

القائد النخالة: تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة شكل تهديدا مباشرا لأمن الكيان الإسرائيلي.

القائد النخالة: المقاومة في الضفة وغزة وقوى المقاومة في المنطقة شكلت حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

القائد النخالة: الشعب الفلسطيني كان ينظر بقلق لما يواجهه العراق من ظروف معقدة في مواجهة الإرهاب والعدوان الأميركي.

القائد النخالة: العراق ركن أصيل في المنظومة العربية وغيابه شكل نقصًا كبيرًا.

القائد النخالة: العراق استطاع أن يخلق حالة مواجهة مع الإرهاب رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها.

يتبع..

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