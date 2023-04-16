القائد النخالة: الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية.

القائد النخالة: تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة شكل تهديدا مباشرا لأمن الكيان الإسرائيلي.

القائد النخالة: المقاومة في الضفة وغزة وقوى المقاومة في المنطقة شكلت حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

القائد النخالة: الشعب الفلسطيني كان ينظر بقلق لما يواجهه العراق من ظروف معقدة في مواجهة الإرهاب والعدوان الأميركي.

القائد النخالة: العراق ركن أصيل في المنظومة العربية وغيابه شكل نقصًا كبيرًا.

القائد النخالة: العراق استطاع أن يخلق حالة مواجهة مع الإرهاب رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها.

يتبع..