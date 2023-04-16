القائد النخالة: الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وتصاعد المقاومة في الضفة شكل تهديداً لأمن الكيان

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الأحد، أن الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وشدّد الأمين العام، القائد النخالة، في حوارٍ يديره مقدمي برامج القنوات التلفزيونية العراقية بمناسبة يوم القدس العالمي، على أن تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة شكل تهديدا مباشرا لأمن الكيان الإسرائيلي.

وقال النخالة: إن "المقاومة في الضفة وغزة وقوى المقاومة في المنطقة شكلت حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من صواريخ المقاومة تحيط بالكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وأضاف: "الإسرائيلي بدأ يشعر بتوازن القوى بفعل ميزان الردع التي فرضته المقاومة".

وفيما يتعلق بأحياء يوم القدس العالمي، أكد النخالة، أن يوم القدس الذي نحتفل به اليوم هو تعبير عن إرادة الأمة الإسلامية في تحرير فلسطين، وتابع: "الإمام الخميني كان ملهمًا عندما أعلن يوم الجمعة الأخيرة من رمضان يوم القدس العالمي"

وبخصوص التسوية بين إيران والسعودية، قال النخالة: إن "الاتفاق الإيراني السعودي بعث برسالة مهمة إلى الدول التي تهرول إلى التطبيع مع الاحتلال".

وأضاف: "نأمل أن تذهب السعودية إلى الطريق الصحيح والابتعاد عن السياسات الأميركية التي تعادي العرب، والابتعاد عن التطبيع".

كما وشدّد على أن العراق ركن أصيل في المنظومة العربية وغيابه شكل نقصًا كبيرًا.