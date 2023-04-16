واعد: الأسير عدنان معرض للاستشهاد مع أي تطور مفاجئ على صحته

أكدت جمعية واعد للأسرى، اليوم الأحد 16/4/2023م، أن الأسير عدنان معرض للاستشهاد مع أي تطور مفاجئ على حالته الصحية.

وقالت واعد في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نحذر من التداعيات المترتبة على الجريمة الصهيونية الحاصلة الآن بحق الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام للشهر الثالث على التوالي، وإن استفراد الاحتلال به بعيدا عن الاهتمام الحقوقي والإعلامي لا يبعث على الاطمئنان في ظل تدهور الحالة الصحية له".

وأكدت الأسير عدنان معرض للاستشهاد مع أي تطور مفاجئ على حالته الصحية، داعية أبناء شعبنا ومستوياته كافة لدعم الأسير خضر عدنان وفضح ما يمارس بحقه من اعتقال كيدي تعسفي وابتزاز متواصل لثنيه عن مواصلة إضرابه.