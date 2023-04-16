تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الاسرائيلية" في أجواء قطاع غزة

تشهد أجواء قطاع غزة في هذه اللحظات، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية".

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإن أجواء مدينة غزة تشهد في هذه الأثناء تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاعية وعلى مستويات منخفضة.

وبين أن طائرات الاستطلاع التي تحلق بعضها طائرات محملة بالجنود.

وكانت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ "إسرائيلي"