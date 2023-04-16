استئناف الرحلات الجوية بين ايران والسعودية قريباً

قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان محمد بهشتي، قوله إن "زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم".

ورجح المسؤول أنه "سيتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين".

وأكد بهشتي أن استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي، ولكنه يعتمد على مناقشة الأمر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين.

وأعلنت الخارجية السعودية، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وصول وفد فني سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.

وأعلنت السعودية وإيران، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعا.