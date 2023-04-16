بالصور د.المدلل: لن نتخلى عن أسرانا وسيف المقاومة لن يُغمد إلا بتحريرهم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل، اليوم الأحد 16/4/2023، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون إلى جرائم مركبة يندى لها الجبين، مشدداً على أن المقاومة لن تتخلى عن الأسرى وسيفها لن يُغمد إلا بتحريرهم.

وبين أن الشيخ خضر عدنان يدافع عن كرامة الأمة جميعها بجوعه وعطشه وآلامه ومرضه الذي ينهش جسده، لافتاً إلى أن عدنان يصر على استمرار إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي، ولوائح اتهام صورية يلفقها الاحتلال له .

وأشار د. المدلل إلى أن الشيخ خضر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 71 على التوالي ، منوهاً أنه من الواجب المقدس الملقى على الفلسطينيين أن يبقوا إلى جانبه، ويقاتلوا من أجله لأن معركته التي يخوضها هي معركة الكل الفلسطيني .

جاء ذلك خلال وقفة داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال نظمتها لجنة الفعاليات في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح وسط ميدان الشهداء " النجمة" ، بحضور عدد من القيادات النسوية وكادر الإطار .

وأضاف د. المدلل أن مئات الأسرى المرضى يواجهون الموت البطيء نتيجة جريمة الإهمال الطبي، والقتل العمد التي تمارسها حكومة بن غفير الفاشي المتطرف الذي يحاول تمرير قراره بإعدام الأسرى أمام مرأى ومسمع العالم كله، مبيناً حالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من السرطان، مستذكراً الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي .

وأكد أن تعنت الاحتلال في قضية الشيخ خضر والأسير وليد دقه ما هي إلا محاولات يائسة لكسر إرادة الاسرى وقتل همة المقاتل لديهم، موضحاً أن انتصارات الأسرى مؤخراً وانتصار الشيخ خضر المتكرر في معاركه مع الاحتلال داخل السجون يؤكد أننا أمام رجل صنديد و بطل عنيد لا يقبل الدنية في كرامته وكرامة شعبه وقد حدد معالم معركته حتى الانتصار.

وبين أن الشيخ خضر عدنان رغم التعب والجوع والمرض سينتصر حتماً على الاحتلال ، مطالباً الجميع برفع أذرع الضراعة إلى الله بأن يخفف عنه آلام الجوع والعطش وأن يشفي الأسير المريض وليد دقة وكل الأسرى المرضى داخل السجون، وأن يعجل في تحريرهم.

ودعا الكل الفلسطيني في أماكن تواجدهم أن ينتفضوا ويهبوا لرفع صوت الأسير الشيخ خضر عدنان والأسير وليد دقه عاليا ويشعلوا الأرض تحت أقدام الصهاينة جنوداً ومستوطنين حتى نؤكد للعدو بأننا لن نتخلى عن أسرانا، مشيراً إلى معركة وحدة الساحات والجبهات التي تجسدت في مواجهة جرائم الاحتلال، ضد المعتكفين داخل المسجد الأقصى.

















































