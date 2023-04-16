ارتفاع وفيات حريق بناية سكنية في دبي لـ 16 مواطناً وإصابة 9 آخرين

‎ أعلنت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد 16/4/2023، عن ارتفاع وفيات الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في إمارة دبي الخليجية لـ 16 شخصا وإصابة 9 أشخاص.

الدفاع المدني في دبي، قال اإن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، في شقة في الدور الرابع في بناية سكنية في منطقة الراس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف متحدث باسم الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغا في الساعة 12:35 ظهر السبت، بشأن الحريق، وبناء عليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

حجم الحريق وفقا للدفاع المدني كان متطور، وأنه في تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، تم السيطرة عليه، وأن موقع الحادث سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد، وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أنه تم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين جراء الحادث على الفور.