تسجيل أكبر عدد منذ بداية رمضان...1.5مليون مصل ومعتمر في ليلة الـ25 في مكة

سجل المسجد الحرام، أمس السبت، ليلة الـ25 من رمضان ، أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين السعودية إنه تم تسجيل "أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر".

وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت في مارس الماضي عن إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة في أوقات سابقة أنه لن يسمح بأداء العمرة إلا بتصريح عبر برنامج "نسك" أو تطبيق "توكلنا"، مبينة أنهما الجهتان المخولتان في إصدار تلك التصاريح.

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر الصوم إقبالا كبيرا من داخل وخارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج قد كشفت أنه سيتم قصر أداء العمرة مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، للمساهمة بشكل كبير في "إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر".

وأفادت الوزارة بأنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.