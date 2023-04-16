ما هو اجر قيام ليلة القدر ما هي فوائد الصلاة في ليلة القدر؟ يُقيم عشرات الملايين من المسلمين ليلة القدر في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، وفي هذه الليلة يُصلي المسلمون طوال الليل ويرددون الأدعية ويؤدون الأعمال الصالحة وسط برنامج يكون معد سابقاً لآلية قيام الليل يتخللها فقرات عدة حتى لا يشعر المصلي بالملل، ويقدم على قيام ليلة القدر حتى الانتهاء من صلاة الفجر وأحيانا يبقى المصلون لأداء الشروق ثم يغادرون إلى منازلهم.

ما هي فوائد الصلاة في ليلة القدر؟

ما هي فوائد الصلاة في ليلة القدر؟ يحرص المسلمون على قيام واعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023 في كل عام، حتى يفوزوا بقيام ليلة القدر التي تعتبر عند الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، وهو ما يعني أن أجر قيامها يفوق أجر عبادة أكثر من ألف شهر ولم يحدد الله سبحانه وتعالى كمية الزيادة على الأجر بل ترك الشيء مفتوحاً لأهمية هذه الليلة عنده سبحانه وتعالى وسوله، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فوائد الصلاة في ليلة القدر، وفوائد قيام ليلة القدر رمضان 2023.

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لماذا تعتبر ليلة القدر أفضل الليالي؟

لماذا تعتبر ليلة القدر أفضل الليالي؟ تعتبر ليلة القدر من أفضل وأعظم الليالي في السنة، لأنه قد أنزل الله فيها القرآن، وأخبر سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وأنها ليلة مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة الدخان: حم ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ صدق الله العظيم.

اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي"



اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار. اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا pic.twitter.com/9Ncz5BPCTx — فهدالرشيدي (@fahad055501) April 16, 2023

فضل قيام ليلة القدر في رمضان

فضل قيام ليلة القدر في رمضان، لليلة القدر فضل عظيم جداً عند الله عز وجل، إذ شرفها الله تعالى وجعلها خيراً من ألف شهر، وفي بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، ولهذا من قامها إيمانا ًواحتساباً غفرت ذنوبه، وهو ما يدعو المسلمون لإحياء ليلة القدر من خلال قيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لتصادفهم ليلة القدر التي تعتبر من أعظم الليالي على الاطلاق.