"الفلك الدولي" يوضح: هل عيد الفطر 2023 الجمعة أم السبت؟

مع التشكيك الذي أصاب خبراء الفلك الدولي، واقتراب الشهر الفضيل من نهايته، حيث تفصلنا أيام قليلة عن قدوم عيد الفطر المبارك، ينتظر ملايين المسلمين حول العالم ، موعد تحري هلال شهر شوال 2023، وبدأت الأسئلة تدور حول موعد عيد الفطر السعيد 2023، وهل سيكون عيد الفطر 2023 الجمعة أم السبت؟.

وفي هذا الإطار كشف مركز الفلك الدولي، في بيان له، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 أبريل 2023 م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من كافة أنحاء آسيا وأستراليا، بينما لا يمكن إلا باستخدام التلسكوب وبصعوبة من الأجزاء الغربية لقارة إفريقيا وأوروبا، وممكن بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

موعد عيد الفطر 2023

وبما أنه من الممكن "رؤية الهلال" بواسطة تلسكوب من بعض المناطق في العديد من الدول الإسلامية، وذلك في يوم الخميس القادم، وبما أن الاقتران يحدث قبل غروب الشمس والقمر بعد غروب الشمس، في كافة المناطق الإسلامية، فمن المعتاد في مثل هذه الظروف، بالنسبة لمعظم دول العالم الإسلامي، الإعلان عن بداية الشهر في اليوم التالي، وبالتالي من المتوقع أن تعلن الكثير من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

ولكن هناك عدد من الدول التي تتطلب رؤية صحيحة بالعين المجردة فقط أو تتطلب رؤية محلية صحيحة، حتى باستخدام التلسكوب، وهي دول قليلة، فمن المتوقع أن يكون عدد رمضان 30 يومًا وعيد الفطر يكون يوم السبت 22 أبريل.

أما عن وضع الهلال في يوم الخميس الموافق 20 أبريل، في عدد من المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال عند غروب الشمس، هي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و27 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.7 درجة.

وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 4.7 درجة.

وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12 ساعة و52 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.1 درجة.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 5.4 درجة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.5 درجة.

وفي برلين عاصمة ألمانيا، يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.7 درجة.

هلال عيد الفطر 2023

ولا يمكن رؤية الهلال في جميع المناطق المذكورة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، خاصة وأنهم جميعًا أقل من الحد العالمي "دانجون"، هو عالم فرنسي أثبت أنه لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب إذا كانت المسافة من القمر إلى الشمس أقل من سبع درجات، وهو ما تدعمه ملاحظات فلكية موثوقة للهلال.

كما أن رؤية الهلال غير ممكنة بحسب كافة المعايير الدولية الشهيرة، على رأسها معيار "إلياس"، وهو عالم الفلك الماليزي المتخصص في رؤية الهلال، ومعيار "يالوب"، المدير السابق لمرصد غرينتش والرئيس السابق للجنة الانحرافات الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي، وقاضي "مرصد جنوب إفريقيا الفلكي"، وهو معيار صنعه عالمان فلكان في الولايات المتحدة، ومعيار" عودة "، وهو أحدث معيار.

لفهم معنى هذه الأرقام، يشار إلى أن الحد الأدنى لمدة رؤية الهلال كان 29 دقيقة بالعين المجردة، بينما كان الحد الأدنى لعمر الهلال الذي يمكن رؤيته 15 ساعة و33 دقيقة، بالعين المجردة، وتحري الهلال مرتبط بالعديد من العوامل مثل المسافة الزاوية من الشمس وبعدها عن الأفق وقت الرصد، وليس فقط أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته.

ولمعرفة نتائج مراقبة الهلال، يمكنك زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الهلال التابع لمركز الفلك الدولي على الإنترنت على (www.AstronomyCenter.net).

ووفقًا لما جاء في الخرائط الفلكية، فقد تبين أنه يمكن رؤية هلال شهر شوال الخميس 20 أبريل من جميع مناطق العالم على النحو التالي:

من المستحيل رؤية الهلال من المناطق الحمراء بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، أو ظهور الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

لا يمكن رؤية الهلال سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

يمكن رؤية الهلال باستخدام تلسكوب من المناطق باللون الأزرق.

يمكن رؤية الهلال باستخدام التلسكوب من المناطق ذات اللون الزهري، ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إذا كان الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من المناطق ذات اللون الأخضرء.