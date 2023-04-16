السودان: عشرات القتلى في تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

تواصلت صباح اليوم الأحد 16/4/2023، الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون ظهور بوادر للتهدئة، رغم الدعوات الدولية، فيما بلغ عدد الضحايا من المدنيين أكثر من 57 قتيلا و595 جريحا.

ميدانيا، قالت قوات الدعم السريع في حسابها على فيسبوك إن قواتها في بورسودان تتعرض لهجوم من "طيران أجنبي".

وكان الجيش السوداني شن، في وقت متأخر أمس السبت، ضربات على معسكرات قوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة الخرطوم، حيث قام الجيش في وقت متأخر من مساء السبت، بقصف معسكر للدعم السريع في أم درمان، وفقا لما نقلته رويترز عن شهود عيان.

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، كما أعلنت نقابة الأطباء.

وقالت النقابة إن "العدد الاجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلا"، وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه الإحصائية.