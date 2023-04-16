بالفيديو اغتيال السياسي المسلم عتيق أحمد وشقيقه في الهند على الهواء مباشرة

أغتال متطرف من "الهندوس"، النائب السابق والسياسي المسلم عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الهواء مباشرة من مسافة "صفر"، بدوافع مذهبية.

وكشف مقطع فيديو، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مهاجمين مجهولين هاجموا النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف، بينما كانت الشرطة ترافقهم لإجراء فحص طبي في براياجراج، ومات كلاهما على الفور، قبل أن يتبين أن أن القتلة من "الهندوس" وأقدما على الفعل لطمس الإسلام في الهند.

وقبل اغتيالهم بلحظات، كان عتيق وشقيقه أشرف يتحدثان إلى وسائل الإعلام حيث تم نقلهما لإجراء فحص طبي عند وقوع إطلاق النار.