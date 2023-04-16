الجرائم تتصاعد.. مقتل سيدة على يد شقيقها في النقب

قتلت سيدة فلسطينية في الثلاثينيات من عمرها على يد شقيقها، في وقت متأخر من مساء السبت في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ووفق مصادر صحفية، فإن شقيقها أحضر الضحية إلى محطة نجمة داوود الحمراء وقال بأنه هو الذي قتلها.

وقال الناطق باسم "نجمة داوود"، إن المركز الطبي استلم قرابة الساعة 12:37 دقيقة مساءً بلاغاً حول فتاة من القرى البدوية في النقب، إذ تم احضارها بواسطة سيارة الى محطة "نجمة داوود الحمراء" في عراد، وهي فاقدة للوعي، وعليها علامات عنف على جسدها.

ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

45 قتيلاً في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعداً خطيراً ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 إلى 45 قتيلاً، وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.