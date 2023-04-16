السعودية تفرج عن قيادي "حماس" بعد اعتقال لسنوات

أفرجت السلطات السعودية، الأحد، عن قيادي في حركة "حماس" بعد اعتقال دام لسنوات داخل السجون في المملكة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن السلطات السعودية أفرجت عن الدكتور محمد حسن عاشور، بعد اعتقاله لمدة أربعة أعوام.

كشف قيادي بارز في حركة حماس، مساء اليوم السبت، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي سيتوجه إلى السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لموقع الغد: " وفدنا ذاهب لأداء العمرة وهناك ستكون الترتيبات للقاء المسؤولين السعوديين".

وستكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد سنوات من القطيعة بين حركة حماس والرياض.

وكانت تدهورت العلاقة بين “حماس” والسعودية، عقب انهيار “اتفاق مكة”، الذي رعته الرياض، للمصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس" في قطاع غزة، في شباط/ فبراير 2007.