إعلام عبري: هجمات سيبرانية عطلت عشرات المواقع الالكترونية في (إسرائيل)

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن تعرض عشرات المواقع الإلكترونية تابعة لمؤسسات "إسرائيلية" مختلفة لهجمات "سيبرانية" خارجية حديثة، ما أدى إلى تعطيلها.

وأفادت الإعلام العبري، بأن هذه الهجمات أدت لتعطيل ما يزيد عن 60موقعًا بعد اختراقها، وشملت بنوك ومدارس ومواقع تعليمية وتلفزيونية.

وأشارت إلى أن المخترقين بثوا خلالها "مشاهد لإطلاق الصواريخ على اسرائيل وعبارات داعمة للمقاومة".

ووجهت حكومة الاحتلال اتهمًا ضد منظمة "انونيموس سودان" بالمسؤولية عن الهجمات بالمعاونة مع منظمات من ماليزيا وأندونيسيا، وفق مزاعم الاعلام العبري.