بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعتقل شبان بعد الاعتداء عليهم في أحياء مدينة القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات بحق شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع القوات عند باب الساهرة بالبلدة القديمة وفي محيط باب المجلس إحدى أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان في حي باب حطة والساهرة والأسباط وحارة السعدية وبالبلدة القديمة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أسماء بعض المعتقلين، وهم: (فهمي السلايمة، وسام سدر، ليث غيث، مصطفى أبو غزالة، وصالح أبو فرحة)، حيث اقتادتهم قوات الاحتلال إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتكبيل ايديهم بروابط.

وأضافت أن قوات الاحتلال استنفرت في محيط المسجد الأقصى، فيما ألقى شبان المفرقات النارية نحو الجنود عند باب الساهرة.

وتشهد باحات المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس، اعتداءات متكررة ومتصاعدة من قوات في جيش الاحتلال بدعم وتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة، حيث تقمع القوات المواطنين بعنف مستخدمة قوة السلاح.

وتسفر هذه الاعتداءات التي يتصدى لها المقدسيون، عن وقوع إصابات بجروح متفاوتة، كما ويُعتقل ويحتجز أخرون وزوجهم داخل السجون.