مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد لبحث الوضع في السودان

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بأن مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان يوم الأحد.

وأوضح حسام زكي، أن مصر والسعودية دعتا لعقد اجتماع طارئ حول الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين يوم غد الأحد.

من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه وانزعاجه العميقين إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، مؤكدا صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الاخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

كما أكد الأمين العام للجامعة، على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، و أضاف أن الامانة العامة علي استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وأكد السيسي خلال اتصال تلقاه من "أنطونيو غوتيريش"، أمين عام الأمم المتحدة، خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية حساسة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.