25 قتيلاً و183 جريحاً نتيجة القتال في عموم السودان

قتل نحو 25 شخصاً وأصيب 183، مساء اليوم السبت، نتيجة القتال المستمر في عموم السودان بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن لجنة أطباء السودان قولها: تم وقوع 25 قتيلا و183 جريحا على الأقل نتيجة القتال في عموم السودان".

وكانت ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً، مساء اليوم السبت، بحل قوات الدعم السريع، كما يعتزم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضحت المصادر، أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع، ويعتزم خلال الساعات المقبلة إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية.