البرهان يقرر حل "الدعم السريع" ويعتزم إعلان الطوارئ

ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً، مساء اليوم السبت، بحل قوات الدعم السريع، كما يعتزم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضحت المصادر، أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع، ويعتزم خلال الساعات المقبلة إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية.

كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بإنهاء انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع وإلحاقهم بأقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات.

وكانت قد تشكلت قوات الدعم السريع رسميا في عام 2013 لمساندة قوات الجيش في قتالها ضد الحركات المسلحة في دارفور.

وتعثرت المفاوضات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بشأن المدة التي يستغرقها دعم "الدعم" في صفوف الجيش.

جدير ذكره أنه اندلعت، صباح اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في العاصمة الخرطوم.