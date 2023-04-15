السعودية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار أخر

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، عن تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار أخر.

وأكدت الخطوط الجوية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم السبت:" أن إحدى طائراتنا تعرضت لحادث في مطار الخرطوم قبل مغادرتها للرياض".

وقالت الخطوط في بيانٍ لها إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

وأضافت: على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى "السعودية"، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وأردف البيان: تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستقوم بتوفير المزيد من المستجدات حول الحادثة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الأنباء أن قوات الدعم السريع، أعلنت اليوم السبت، سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية.