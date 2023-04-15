هل زيدان سيكون مدرب النصر السعودي الجديد؟

أكدت شبكة "آر إم سي سبورت" الرياضية، أن نادي النصر السعودي سوف يسعى إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو.

يأتي ذلك، بناءً على نصيحة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك لخلافة المدرب المقال، رودي غارسيا.