هل زيدان سيكون مدرب النصر السعودي الجديد؟

أكدت شبكة "آر إم سي سبورت" الرياضية، أن نادي النصر السعودي سوف يسعى إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو.
يأتي ذلك، بناءً على نصيحة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك لخلافة المدرب المقال، رودي غارسيا.
وأعلنت إدارة النصر، أمس الخميس، عن إقالة المدرب الفرنسي، الذي لم يكمل موسمه الأول مع الفريق الأصفر، وذلك بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس.
وكلفت إدارة النصر المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.
ووفقا لشبكة "آر إم سي" الفرنسية فإن نادي النصر يرغب التعاقد مع مدرب عالمي كبير من طراز مورينيو الذي يدرب حاليا نادي روما الإيطالي أو زين الدين زيدان وهو حاليا غير متعاقد مع أي فريق.
وتشير التقارير إلى احتمال عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد الإسباني في الموسم القادم.
ويحتل النصر، الذي تعاقد منذ أشهر مع رونالدو، حاليا المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد.
جدير ذكره أنه رفع النصر رصيده إلى 53 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من نهاية الدوري، وفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة، بعد تعادله مع الفيحاء المتواضع في الجولة الـ23.