قناة عبرية: تضرر نحو 60 موقعاً "إسرائيلياً" بهجوم سيبراني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت 15-4-2023، تضرر نحو 60 موقعاً على مدى يومين في هجوم سيبراني هو الأكبر في سنوات.

وقالت القناة الـ 12 العبرية: "إن هجوماً سيبرانياً هو الأكبر منذ سنوات استهدف مجموعة كبيرة من المواقع الصهيونية؛ ما أدى لتضرر 60 موقعاً على مدى يومين".

وأضافت القناة العبرية: "عمال التكنولوجيا المتطورة في "إسرائيل" أكدوا أن الضرر الذي لحق بالتكنولوجيا بسبب الهجمات السيبرانية فائق ومحسوس وسيكون من الصعب استعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الدولية".

وتابعت :"المستثمرون يخافون اليوم من الحكومة المتطرفة التي تقود الأمة إلى تفكك أخلاقي وديمقراطي".