متى موعد عيد الفطر 2023 في فلسطين؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن موعد عيد الفطر حيث يهم شريحة كبيرة من المسلمين حول العالم بعد صيام وقيام شهر كامل "شهر رمضان".

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما يتعلق بموعد عيد الفطر السعيد في فلسطين كما تحدده الجمعية الفلكية الفلسطينية.

ويستحوذ هذا الموضوع على اهتمام الناس في هذه الأيام القلائل التي تسبق العيد حيث لم يتبقى إلا أيام معدودة لشهر رمضان، ونقدم إليكم موعد عيد الفطر 2023.

وكانت توقعت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا.

وبحسب الجمعية الفلكية، ستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة.

الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الفطر يوم الجمعة 21 ابريل 2023

وبناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس.

وعليه من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان إبريل 2023، وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت .