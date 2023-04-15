هالاند يعادل رقم محمد صلاح في تسجيل الأهداف

عادل النرويجي إيرلنغ هالاند، اليوم السبت، الرقم القياسي المسجل للأكثر إحرازا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ” بوصوله إلى الهدف رقم 32.

وبعد الهدف الذي أحرزه هالاند في شباك ليستر سيتي، أصبح مهاجم المانشستر سيتي متساويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وما زال للسيتيزنز 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.