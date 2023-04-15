هالاند يعادل رقم محمد صلاح في تسجيل الأهداف

عادل النرويجي إيرلنغ هالاند، اليوم السبت، الرقم القياسي المسجل للأكثر إحرازا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ” بوصوله إلى الهدف رقم 32.
وبعد الهدف الذي أحرزه هالاند في شباك ليستر سيتي، أصبح مهاجم المانشستر سيتي متساويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وما زال للسيتيزنز 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.
وكان اللاعب المصري محمد صلاح أحرز 32 هدفا مع الريدز خلال موسم 2017/2018.
جدير ذكره أنه سجل النجم النرويجي هالاند هدفين في الدقيقتين 13 و25 في مرمى ليستر على ملعب الاتحاد السبت، كما أن لدى هالاند 47 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية.