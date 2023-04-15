إيقاف آخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا

بدأت ألمانيا، اليوم السبت 15-4-2023، إنهاء محطاتها النووية الثلاثة المتبقية، كجزء من الانتقال المخطط منذ فترة طويلة نحو الطاقة المتجددة.

وكان إغلاق المفاعلات إيمسلاند ونيكارويستهيم 2 وإيسار 2، التي تم الاتفاق عليها منذ أكثر من عقد من الزمان، موضع مراقبة في الخارج عن كثب.

وقوبل القرار الألماني بالتوقف عن استخدام المحطات النووية ببعض الشكوك، فضلًا عن دعوات فاشلة لوقف الإغلاق.

ويُشار إلى أنه تعتمد الدول الصناعية الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين وفرنسا وبريطانيا، على الطاقة النووية لتحل محل الوقود الأحفوري الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وما زاد من حجم الضغط العام في ألمانيا لاغلاق المحطات النووية، الكوارث النووية في ثري مايل آيلاند، توشيرنوبيل وفوكوشيما.

جدير ذكره أنه خططت الجماعات البيئية في ألمانيا للاحتفال باليوم خارج المفاعلات الثلاثة، كما تم تنظيم احتفالات أبواب مغلقة صغيرة داخل المصانع.