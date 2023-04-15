الأسيـر كميل أبو حنيش يدخل عامه الـ21 في سجـون الاحتـلال

أفاد نادي الأسير، بأنه دخل الأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش من نابلس، اليوم عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

وأوضح نادي الأسيـر، أنّ الأسيـر أبو حنيش محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات، وتعرض عدة مرات للاعتقال قبل عام 2003، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلى الماجستير في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية.

جدير ذكره أن الأسيـر كميل هو كاتب وشاعر أصدر عدة روايات، أبرزها الكبسولة، مريم مريام، عقدة العصفور قصة قصيرة، كتاب أدبي فلسفي بعنوان جدلية المكان والزمان في الشعر العربي، وكتاب مشترك مع الأسير وائل الجاغوب بعنوان التجربة التنظيمية والسياسية في السجون، وأصدر مؤخراً كتاب تحت عنوان (الكتابة والسجن)، إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأدبية والسياسية المحكمة، وعشرات المقالات الأدبية والسياسية.