أطعمة ضرورية للصائم في رمضان.. فما هي؟

يعتبر الفطور الصحي في رمضان مهم جداً لكل صائم، ويجب أن يحتوي على العناصر الغذائية من الفيتامينات والدهون والكربوهيدرات.

وينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة، بضرورة تناول العديد من الأطعمة مثل التمر وغيرها، ومن أهم هذه الأطعمة ما يلي:

أطعمة ضرورية للصائم في رمضان

التمر



ينصح البدء بتناول التمور وهو أمر في غاية الأهمية، كون التمر من المصادر الأساسية للسكر التي تساعد على تعويض فقدان الجسم للطاقة خلال ساعات الصيام، وهي مصدر غني بالألياف، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على تنظيم محتوى الأمعاء.

الخضروات



يجب ألا تخلو أي مائدة رمضانية من الخضروات، كونها غنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية، وأفضل صور تقدم فيها هي طبق السلطة الذي يمكن أن يتكون من نحو 5 أنواع من الخضراوات، بجانب تقديمها في صور أخرى مثل الباذنجان والفلفل المحشي وورق عنب.

الشوربة



من الجيد الاهتمام بتضمين مائدة الإفطار أحد أنواع الحساء "الشوربة"، كونها مفيدة وخفيفة ومريحة للمعدة وتمد الصائم بالطاقة وتعوضه عن الماء الذي فقده.

وينصح الخبراء بتناول أي نوع من هذا الحساء، سواء العدس، والشعير، والخضار كالفاصولياء، ومرق الدجاج الخالية من الكريمة، كما يُمكن تجربة شوربة مرق اللحم الذي يحتوي على بعض النشويات، مثل: المعكرونة أو الشعيرية أو الحبوب.