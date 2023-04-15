ثلاثة قتلى خلال الاشتباكات العنيفة بالسودان

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون، في اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبدورها، دعت العديد من الدول الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأفادت مصادر طبية سودانية، بمقتل ثلاثة مدنيين في المعارك التي اندلعت، صباح اليوم، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وقالت نقابة الأطباء: ""قتل شخصان في مطار الخرطوم، وقتل شخص آخر في الأبيض (بشمال كردفان في وسط السودان).

وأضافت النقابة: "أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان".

وبدوره قال حميدتي: "إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش السوداني".

وكانت سمعت دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.