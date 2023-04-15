قتلى ومصابون مدنيين في اشتباكات مسلحة بالسودان ودعوات دولية لوقف إطلاق النار

قتل ثلاثة مدنيين في المعارك التي اندلعت، صباح السبت، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق الذي بات ألد أعدائه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وقالت نقابة الأطباء في بيان على "فيسبوك" إنه "قتل شخصان في مطار الخرطوم" وقتل شخص آخر في الأبيض (بشمال كردفان في وسط السودان). وأضافت النقابة أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.

وقال حميدتي إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش.

في تصريحات عبر الهاتف لقناة الجزيرة، أكد حميدتي "لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل مواقع الجيش لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر".

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، بدءا من صباح اليوم السبت، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سُمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوبي الخرطوم. وسُمع إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمالي العاصمة السودانية.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأشارت قوات الدعم السريع في بيان إلى أننا "تفاجأنا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرنا في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم"