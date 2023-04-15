بث مباشر|| تردد تلفزيون وقناة السودان 2023 على النايل سات لمتابعة أخبار البلاد

تردد تلفزيون قناة السودان 2023 بث مباشر على النايل سات ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي نشرها ووزعها عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوضع تردد قناة السودان الجديد من أجل مشاهدة ما يتم عرضه وبثه عبر شاشتها المميز في نقل الاحداث الميدانية لا سيما أن البلاد تشهد اقتتال داخلي ومعارك مسلحة دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع وبعد هذه المقدمة يترتب على جميع الأشخاص من المواصلة في المتابعة حتى السطر الأخير من أجل التعرف على الإشارة من أجل ضبطتها على الرسيفر وهو على النحو التالي .

تردد قناة السودان 2023 بث مباشر

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور تردد قناة السودان 2023 بث مباشر وهو على الشكل الآتي:_ التردد: 12523 ومعدل الترميز: 27500 ومعامل الاستقطاب: عمودي ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 ، وفيما يلي خطوات ضبط التردد الرسيفر .

ضبط تردد قناة السودان

وبعد أن تعرفتم بصورة كاملة عن التردد أي الإشارة سوف نضع بين ايديكم الان خطوات ضبط نردد قناة السودان وهي خطوات سهلة ويمكن لأي شخص من ضبطته بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق وهي على النحو التالي : أولا: قم باختيار الريموت كنترول "خيارات"، ثم بعد ذلك قم بالضغط على خيار تثبيت يدوي .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط تردد قناة السودان، قم بكتابة التردد أعلاه، ثم اكمل بقية البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب

ثالثا: وبعد ذلك، قم بالضغط على زر OK من الريموت كنترول، ثم انتظر حتى يتم تحميل القناة.

موقع قناة السودان الالكتروني

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور رابط موقع قناة السودان الالكتروني حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا ، حيث يستعرض الموقع كافة الاخبار السياسية الجارية في البلاد .

اخبار السودان لحظة بلحظة

تردد قناة الشروق السودانية الجديد

كما وارفقنا لكم تردد قناة الشروق على القمر الصناعي : نايل سات ، وما يميز هذه القناة الرائدة والتي يصل ترددها إلى جميع انحاء البلاد بدون تقطيع ان الملايين من افراد الشعب يتابعونها وفيما يلي التردد : 11411 ، معامل تصحيح الخطأ : 4/3، ومعدل الترميز : 27500 ، والجودة : SD، والاستقطاب : رأسي.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تردد تلفزيون قناة السودان 2023 بث مباشر على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .