أفضل الدعاء في ليلة القدر-أفضل أدعية ليلة القدر، من أبرز الادعية بحثاً عبر محرك قوقل العالمي، خاصة وأن هذه الليلة العظيمة لها فضائل خصها بها الله سبحانه وتعالى، ويتضرع المسلمون كافة بالدعاء الى الله املا في ادراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن دعاء ليلة القدر في رمضان 2023، وذلك من باب التسهيل وتماشياً مع عمليات البحث التى تجرى عبر محرك قوقل بشأن دعاء ليلة القدر في رمضان وكذلك أفضل أدعية ليلة القدر.

دعاء ليله القدر في رمضان

وفي مقالنا أفضل الدعاء في ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، سنرفق لكم متابعين الكرام دعاء ليلة القدر ومن أفضل أدعية ليلة القدر في رمضان2023:

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".



الرسول علّم السيدة عائشة كيفية الدعاء، فقال لها: يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل، قولي "اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم".



وتابع صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

أفضل الدعاء في ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

وضمن مقالنا أيضا أفضل الدعاء في ليلة القدر-أفضل أدعية ليلة القدر، -ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

-اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.

-اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

-اللهم افتح لنا الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عنا، وارزقنا رزقًا من رزقك الطيب الحلال تغيثنا به.

-اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.

-اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعملٍ متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاءٍ لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

دعاء ليلة القدر 1444 ادعية ليلة القدر 2023

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

-اللهم اعتق رقابنا ورقاب أحبائنا وكل من له حق علينا من النار.

-اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع في رزقي.

-اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

-اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله، وببركة الصلاة عليه، اغفر لنا ما انطوت عليه نفوسنا من قبائح الضمائر، وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل، يوم تبلى السرائر.

أفضل أدعية ليلة القدر

وضمن مقالنا أيضا أفضل الدعاء في ليلة القدر-أفضل أدعية ليلة القدر، سنرفق لكم مقطع فيديو أفضل أدعية ليلة القدر في رمضان 2023