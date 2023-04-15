"تشافي" يعلق على مفاوضات تجديد عقده

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن استعدادات فريقه لمواجهة خيتافي، غدًا الأحد، في الجولة 29 من الليجا.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي: "خيتافي منافس صعب، وفاز بالعديد من النقاط على ملعبهم.. ستكون المباراة معقدة.. نحن متحمسون للفوز بالدوري".



وزاد: "علينا مواصلة العمل والفوز بأكبر قدر من المباريات.. سيعود معظم المصابين الأسبوع المقبل.. كان من الممكن استعادتهم الآن، لكننا فضلنا منحهم راحة لأسبوع إضافي".



وحول مفاوضات تجديد عقده، قال: "أنا سعيد.. أتحدث كثيرًا مع الرئيس وأليماني وهناك ثقة.. والآن علينا التركيز على الفوز بالليجا لأن علينا الفوز بها ثم سنتحدث عن تجديد العقد".



وسئل تشافي "ريال مدريد لا يزال مستمرًا في دوري الأبطال.. هل تعتقد بأنهم لن يركزوا على الدوري الإسباني؟"، ورد: "لا أعلم.. هذا سؤال موجه إلى مدريد.. ما أعرفه أننا نتحدى منافسين أقوياء مثل الريال وأتلتيكو".



وأشار المدير الفني لبرشلونة: "لا أعتقد أن جافي سيكون سعيدًا في نادٍ آخر.. لديه كل شيء هنا وعمره 18 عاما وهو لاعب مهم في الفريق. أعتقد أن مستقبله هنا في النادي".



وأردف: "هل غياب بيدري وديمبلي يؤثر على ليفاندوفسكي؟ نعم.. إنه طبيعي أن تتأثر عندما تخسر أفضل 3 أو 4 لاعبين في المجموعة هذا يؤثر عليه.. ويؤثر علينا كفريق، لأننا نتحدث عن لاعبين يصنعون عدة فرص".



واستطرد: "أعتقد أن جوارديولا أفضل مدرب في العالم، إنه مدرب استثنائي بالنسبة لي وغير عادي، ودائمًا يحاول تغيير الأشياء.. بالنسبة لي هو رقم واحد، ودائمًا أتعلم منه".



وواصل: "لا أريد مقارنتي بجوارديولا فمسيرته مذهلة وأنا بدأت للتو.. أمل أن أحظى بنفس أرقامه يومًا ما، لكن مع النادي وليس لي بشكل شخصي".



واختتم: "أبلغت بوسكيتس بأنه لاعب مهم، والأهم بالنسبة لي أن يتمتع بالهدوء ويساعدنا خلال المباريات المقبلة، ولا أعتقد أن قراره يعتمد على وصول ميسي".