الصحة برام الله تصدر بيانًا للرأي العام..ما فحواه؟

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم السبت15/4/2023م، بياناً للرأي العام بشأن "شكوى من مواطنة تدعي تعرضها لتحرش في إحدى المشافي الخاصة في محافظة لحم".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان للرأي العام صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية حول "شكوى من مواطنة تدعي تعرضها لتحرش في إحدى المشافي الخاصة في محافظة لحم"

وردت إلى وزارة الصحة الفلسطينية شكوى من مواطنة تضمنت ادعاء حول قيام فني أشعة في إحدى المشافي الخاصة في بيت لحم بالتحرش بها أثناء إجراء صور أشعة بعد دخولها المستشفى نتيجة حادث سير بتاريخ 2 آذار 2023.

إن وزارة الصحة الفلسطينية لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وقد نظرت إليها بخطورة بالغة، وعليه وفور ورود الشكوى قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى والتحقيق بها، وقد قدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات.

بتاريخ 14 نيسان 2023 نشرت السيدة المشتكية مقطع فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك، سردت فيه ما تقول إنه حصل معها داخل المستشفى، إضافة إلى ما جرى خلال مقابلتها من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزيرة الصحة، وقد تضمن حديث المشتكية في الفيديو على تشكيك باللجنة ونزاهتها ونتائجها.

ومن منطلق حرص وزارة الصحة على صون كرامة وحقوق وشرف المرضى وجميع المواطنين والمواطنات سواء داخل المرافق الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، والتأكد من وجود بيئة آمنة داخل المرافق الصحية، ولمكاشفة الجمهور الفلسطيني، والعمل على إبراز الحقيقة الكاملة، فإن وزارة الصحة الفلسطينية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة ممكنة تضم نقابة الصحافيين (كون المشتكية صحافية) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة وممثلاً عن المشتكية، وممثلاً عن نقابة الأشعة، ون تستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة ومهمة لكشف الحقيقة.