بصيغة pdf .. تحميل دعاء ليلة القدر 27 مستجاب ومكتوب قصيرة وطويلة

تحميل دعاء ليلة القدر 27 بصيغة pdf مستجاب ومكتوب ، وفي الساعات الماضية فقد رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه التوقيت عمليات بحث تجاوزت الخمسمائة ألف عملية على محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى هذه الادعية وبالتالي ترتيلها في هذه الليلة المباركة التي تقدر بألف شهر حيث خصص لها الله عزوجل سورة كاملة في القرآن الكريم في جزء عم .

وفي هذه المقالة التي نتناول فيها تحميل دعاء ليلة القدر 27 كامل نود أن نشير لكم إلى أن الفريق قام في نشرها حتى تعم الفائدة ويكون لدى الجميع القدرة على الوصول إليها بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق وكل ما عليكم الان هو المتابعة .

دعاء ليلة القدر 27 مكتوب

وعلى الفور نقدم لكم في هذه الفقرة دعاء ليلة القدر 27 مكتوب ويمكن لكم الان الاطلاع عليها بكل اريحية تامة وهي .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

سادسا في الدعاء السادس ، اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يا مُفرّج الكروب فرّج كربنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

تحميل دعاء ليلة القدر pdf

وبعد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا ، يمكن لكم تحميل دعاء ليلة القدر pdf وبالتالي يمكن لكم الان التعرف عليها بكل اريحية .

دعاء ليلة القدر مستجاب

ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل الخاصة بدعاء ليلة القدر مستجاب حيث يمكن لكم ترتيلها بعد الآن .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم إني أسألك الرضا بقضائك وقدرك ومواصلة طريق الفلاح في الدنيا دون خذلان، اللهم لا تجعلنا من الأموات على قيد الحياة إنك على كل شيء قدير.

ثانيا: في الدعاء الثاني، اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تحقق أمنياتي وأحلامي وما لا يعلمه غيرك يا الله وأن تستر عيوبي وترحم ضعفي، وتؤمن خوفي إنك أنت الرحمن الرحيم.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت لعبادك واختم لي في قضائك خير ما ختمت لعبادك واختم لي بالسعادة وللمسلمين جميعًا.

رابعا: في الدعاء الرابع ، يا رحمن يا مولاي وسيدي ورب كل شيء أسألك أن تقضي حاجتي، وتجبر خاطري وترح قلبي وتشرح صدري وتيسر لي أمري.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

ويمكن لكم الان وبكل سهولة من التعرف على دعاء العشر الاواخر من رمضان وهي التالي : أولا: اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين

ثانيا: في الدعاء الثاني من دعا العشر الاواخر ، اللهّم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت”

ونواصل معكم تقديم الادعية ، ثالثا : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

خامسا: في الدعاء الخامس ، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023

تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf

ونواصل معكم تقدم كافة المعلومات بخصوص هذا الموضوع حيث وضعنا لكم رابط تحميل دعاء العشر الأواخر من رمضان pdf ويترتب على الجميع الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــا .

دعاء قيام الليل في ليلة القدر من رمضان

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التي جاءت بعد هذه المقدمة على الفور دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان حيث يمكن لكم الآن التعرف عليها بكل سهولة تامة ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة، وأعنا على صيام ما تبقى لنا من أيام في هذا الشهر الفضيل، اللهم اكتب لنا الخير ويسر لنا الخير واجعل حياتنا مليئة بالخير يا كريم.

ثانيا: في الدعاء الثاني، اللهم نسألك أن تتقبل منا كل عمل صالح نتقرّب به إليك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا سائر الأعمال وسائر العبادات وتقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا الذكر وتلاوة القرآن الكريم، واستجب دعاءنا يا رب العالمين.

ونواصل معكم في تقديم ادعية قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2023 ، ثالثا: في الدعاء الثالث ، ربنا تقبل منا صلاة قيام الليل في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، واكتب لنا قيام ليلة القدر وتقبل منا سائر الأعمال يا كريم.

رابعا: في الدعاء الرابع ، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، اللهم الطف بنا فيما جرب به المقادير ويسر لنا كلّ أمر عسير.

خامسا: في الدعاء الخامس في قيام الليل العشر الاواخر من رمضان ، اللهم إنّا نعوذ برضاك من سخطك في هذه الأيام العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، ونعوذ يا رب العالمين بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا اغفر لنا كل ذنب.

فضل قيام ليلة القدر من رمضان

دعاء ليلة القدر 2023 لزوجتي

ويمكن لكم الان في هذه الفقرات في التعرف على دعاء ليلة القدر للزوجة ، أولا: في الدعاء الأول ، اللهم أحفظ لي زوجتي الحبيبة واجعل أيامها طيبة كقلبها النقي، طاهرة مثل روحها، فهو منحني السعادة أيامًا فامنحها السعادة دهرًا، اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، ربي إني متفائل بك حد السماء السابعة، أرزقني في مستقبل عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي زوجتي وأهلي جميعًا، فأكتب لهم الخير دائمًا.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم احفظ لي روحًا أحببتها ولا تريني يومًا دونها، اللهم بلغ زوجتي ليلة القدر لا تشكو ألمًا ولا حزنًا ولا همًا وارزقها يا رب خيرها وقبول طاعتها.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر رابط تحميل دعاء ليلة القدر 27 من رمضان pdf || ودعاء العشر الاواخر مكتوب ومستجاب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وصوما مقبولا وكل وعام وانتم بألف خير.