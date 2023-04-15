"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين غداً الأحد عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت15/4/2023م، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد /1/6 أبريل 2023.

وأشارت الهيئة في تصريح صحفي، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (15/2023)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (15/2023)، داعية المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الهيئة من المسافرين المدرجة أسماؤهم ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مؤكدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (15/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (15/2023): اضغط هنا