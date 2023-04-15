مصر والسعودية تعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية المصرية والسعودية، اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم في السودان، نظرًا لسوء الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأوضحت الخطوط الجوية في هاتين البلدين، في بيان لها، أن وقف الرحلات سيكون مؤقتًا.

وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الرئاسي ومطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية، فيما قال الجيش السوداني: إنه يتصدى لهجوم الدعم السريع الذي وصفه بـ”الغادر”، متهما إياها بتنفيذ أجندة جهات أخرى.

من جانبها، دعت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الجيش والدعم السريع إلى الوقف الفوري للعدائيات، مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي للتحرك بشكل عاجل لوقف المواجهات.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة مروي شمال البلاد، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط انتشار عسكري واسع، وحالة ذعر بين المواطنين. فيما علق مطار الخرطوم الدولي الرحلات المحلية والدولية.

وأكدت تقارير محلية وقوع إصابات بين العسكر والمدنيين.