بالفيديو أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:30 م
15 ابريل 2023
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أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

 

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