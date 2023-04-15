بالفيديو أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

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أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:30 م
15 ابريل 2023
أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
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