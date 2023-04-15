بالصور ندوة نسوية تطالب بدعم وتعزيز المرأة الفلسطينية في النضال والدفاع عن الأقصى

طالبت فعاليات نسوية وممثلات عن الاتحادات النسوية ، اليوم الخميس 15/4/2023، بضرورة تعزيز دور المرأة الفلسطينية في دعم القدس والمسجد الأقصى باعتبارها شريكة في النضال الوطني على مدار سنوات الصراع الطويلة.

جاء ذلك، خلال ندوة حوارية نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية –مكتب فلسطين، إحياءً لفعاليات يوم القدس العالمي "الضفة درع القدس"، بعنوان "دور المرأة الفلسطينية في النضال وتعزيز الرباط لحماية الأقصى".

وأحيا الفلسطينيون يوم القدس العالمي الذي يصادف في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي أقرته الجمهورية الإيرانية منذ سنوات.

ودعت المشاركات إلى تعزيز دور المرأة في النضال الوطني، والرباط في المسجد الأقصى، فيما أكدت على أهمية أن تكون الدول العربية داعمة للثوابت الفلسطينية والحقوق الوطنية.





وأكدت على أن المرأة كانت ومازالت نبراس الدفاع عن الحق وأصحابه ومن المدافعين عنه، فهي شريكة الرجل في النضال الوطني على مدار السنوات وجنباً إلى جنب مع الرجل، في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

وأشادت المشاركات بأهمية دور المرأة في الرباط والاعتكاف في الأقصى، فالمرأة الفلسطينية مناضلة تحدت كل الآهات والمعاناة وبقيت صامدة، فباتت في مقدمة الصفوف في الدفاع عن الحق والأقصى.

وشددت على أن للمرابطات دور سامي عظيم لحماية الأقصى والتصدي للانتهاكات المتواصلة بحق الأقصى، فالمرأة الفلسطينية هي حامية الدار، والثوابت الوطنية وستبقى الحامية للمشروع الوطني الفلسطيني، تزرع حب الوطن والفداء .

وأوصت المشاركات على أهمية دعم وتعزيز دور المرأة المقدسية مادياً معنوياً، سواء كان فصائلياً أو رسمياً، أو عن طريق جهات خاصة، بالإضافة للتوعية عبر وسائل الإعلام والتثقيف والمدارس والجامعات ورياض الأطفال.





ودعت المشاركات في الندوة إلى البحث عن أفكار نوعية ومميزة لتوصيل الرسالة الفلسطينية، لكل الشعوب العربية والإسلامية، ومبادرات عبر الإعلام والسوشيال ميديا، من خلال المحتوى الرقمي.

وأكدن أهمية خلق آلية واضحة لتعزيز الوعي والفهم بشأن القدس والمسجد الأقصى لدى المرأة تحديداً ولكافة أبناء شعبنا، واستثمار نشطاء التواصل الاجتماعي والمشاهير لصالح قضية الأقصى والقدس.

































