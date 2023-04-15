السودان تشهد انقلاباً من قوات "الدعم السريع" والجيش يحاول السيطرة وسط اشتباكات عنيفة

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الرئاسي ومطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية، فيما قال الجيش السوداني إنه يتصدى لهجوم الدعم السريع الذي وصفه بـ”الغادر”، متهما إياها بتنفيذ أجندة جهات أخرى.

من جانبها دعت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الجيش والدعم السريع إلى الوقف الفوري للعدائيات، مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي للتحرك بشكل عاجل لوقف المواجهات.





وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة مروي شمال البلاد، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط انتشار عسكري واسع، وحالة ذعر بين المواطنين. فيما علق مطار الخرطوم الدولي الرحلات المحلية والدولية.

وأكدت تقارير محلية وقوع إصابات بين العسكر والمدنيين.

وقال مصدر مطلع في مطار الخرطوم لـ”القدس العربي” إن قوات الدعم السريع انتشرت بشكل كثيف داخل المطار الرئيسي للبلاد وقامت بمحاصرة برج الملاحة وطلبت من الموظفين التوقف عن القيام بمهامهم.

وقالت قوات الدعم السريع لاحقا إنها سيطرت على مطار الخرطوم ومطار وقاعدة مروي العسكرية شمال البلاد، وإنها كبدت الجيش خسائر فادحة، مؤكدة أن ما تقوم به من تحركات في إطار الدفاع عن النفس بعد هجوم الجيش على قواتها في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى. بينما أشار الجيش إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة.

ووصفت في بيان تحركات الجيش بالهجوم الغادر، مشيرة إلى قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات بسوبا، جنوب العاصمة الخرطوم، ومروي ومدن أخرى جار حصرها.





وأضافت في بيان: “تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الإقليمي والدولي بأن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، فيما قامت قوات الدعم السريع بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي. وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم”.

ودعت المواطنين بالوقوف إلى جانبها، كما طالبت من وصفتهم بـ”أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء” بالوقوف إلى جانب الحق، مؤكدة أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة التي اتهمتها بـ”التشبث بكراسي السلطة” وتعريض استقرار البلاد من أجل ذلك إلى الخطر”، وفق البيان.

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ”القدس العربي” أغلقت قوات عسكرية متنوعة، صباح اليوم السبت، محيط القيادة العامة للجيش وشارع المطار وعددا من الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم.

وقالت المواطنة سلمى أحمد لـ”القدس العربي” إنها خرجت مع زملائها من مكاتبهم وسط الخرطوم، صباح اليوم، وسط حالة من الخوف والذعر بعد تصاعد أصوات إطلاق النار، وحاولوا التوجه لمناطق أكثر أمنا، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق معظم شوارع وسط الخرطوم، مضيفة: “تارة نجد الطريق مغلقا بقوات الجيش وأخرى الدعم السريع”.

وبينت أنهم لجأوا للشوارع الداخلية للخروج من المنطقة.

وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش يضرب حصارا على قواتها في منطقة سوبا جنوب الخرطوم، وتنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة واصفة اللحظة بالتاريخية الحرجة.

وأشارت في بيان إلى أنها تفاجأت صباح السبت بقوة كبيرة من الجيش تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ووصفت ما حدث بالاعتداء الغاشم مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الدولية الرباعية ومجموعة الوساطة المحلية وأطلعتهم على الأمر.

وأضافت: “نهيب بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان كما تدعو الشعب السوداني إلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة”.